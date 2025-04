Tottenham, Postecoglou: “Il VAR sta uccidendo il gioco”

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, continua la sua battaglia contro il VAR.

Ange Postecoglou non ha nascosto la sua frustrazione dopo la sconfitta del Tottenham per 1-0 contro il Chelsea, puntando il dito contro il lungo utilizzo del VAR e proseguendo la sua battaglia personale.

L’allenatore degli Spurs ha criticato la revisione dell’episodio chiave della gara, il gol di Pape Sarr annullato al 69’, analizzato prima dal Var Jarred Gillett e poi dall’arbitro Craig Pawson.

Un controllo durato diversi minuti e che ha contribuito ai 12 minuti di recupero assegnati nella ripresa, alimentando le polemiche sull’uso della tecnologia nel calcio inglese.

L’allenatore australiano ha espresso il suo dissenso nel post-partita.

Postecoglou: “Non c’è chiarezza”

Postecoglou continua a condannare il VAR: “Sta distruggendo il gioco, non è più lo stesso. Non sai mai cosa aspettarti: devi restare fermo per 12 minuti, senza avere alcuna certezza su cosa accadrà. Ma a nessuno importa davvero”.

“Tutti amano il dramma e la polemica, e ora si parlerà di questo episodio per 24 ore, perché è ciò che la gente vuole. Ma così si rovina lo spettacolo” ha continuato.

Poi, ha concluso: “Se un arbitro ha bisogno di sei minuti per rivedere un’azione, allora dov’è la chiarezza e l’evidenza?“