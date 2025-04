Le parole dell’allenatore del Monza Alessandro Nesta nella conferenza stampa prima della gara di Serie A contro il Como

Con una vittoria che manca ormai da metà gennaio, la situazione in classifica del Monza appare essere sempre più delicata.

I quindici punti conquistati in trenta giornate sono valsi alla squadra di Alessandro Nesta l’ultima posizione, a dieci distanze dalla zona salvezza con ancora otto gare da disputare.

In occasione della 31ª giornata ci sarà il derby lombardo contro il Como allenato da Cesc Fabregas.

Proprio l’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa pre partita.

Monza, le parole di Nesta in vista del Como

L’allenatore ha iniziato facendo un bilancio sulla stagione: “Se mi riconfermei sulla panchina per il prossimo anno? Siceramente per come è andata la stagione direi di no. Ma ora pensiamo solo al derby, che è meglio vincere per non restare all’ultimo posto fino alla fine, che sarebbe un risultato che resterebbe. Ho avuto tanti infortuni in carriera e la forza sta proprio nel rialzarsi dopo le difficoltà. Nei grandi campioni conta la reazione“.

Sulle parole di Fabregas ha poi detto: “Ha parlato bene di me, lo ringrazio. Ricambio la stima e dico che apprezzo il suo modo di fare calcio. Per lui ho solo complimenti, ma il derby per noi è importante: non salviamo la stagione ma è quantomeno importante“.