Prime Pagine: “Europa eccoci”; “C’è posto per tre”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2025.

Dai risultati di Champions League di Inter e Milano fino alle ultime notizie di mercato: andiamo alla scoperta delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi.

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ai successi in Champions League di Milan e Inter, che hanno rispettivamente superato Girona e Sparta Praga sul punteggio di 1-0. In alto, spazio al successo di Sinner agli Australian Open.

Anche il Corriere dello Sport apre con le vittorie in Champions League di Milan e Inter. In basso, spazio a Roma e Lazio che saranno impegnate in Europa League contro AZ e Real Sociedad.

TuttoSport dedica ampio spazio a Kolo Muani e al mercato del Napoli. A seguire si parla anche di Champions League e dei successi di Sinner negli Australian Open.