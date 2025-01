Lazio, la probabile formazione contro la Real Sociedad

Le probabili scelte di Marco Baroni in vista della gara di Europa League contro la Real Sociedad

La Lazio di Marco Baroni vuole chiudere in bellezza questa avventura in Europa League. Matta Zaccagni e compagni, infatti, nella giornata di giovedì 24 gennaio, affronteranno la Real Sociedad nella settima giornata della competizione.

Al momento, i biancocelesti occupano il primo posto del girone con 16 punti conquistati.

Gli stessi, tra le altre cose, dell’Atletico Bilbao che nella giornata di ieri, mercoledì 23, ha perso 4-1 contro il Besiktas di Ciro Immobile.

La Lazio, dunque, con i suoi 14 gol segnati e soli 3 subiti vanta una differenza reti di +11 e vuole confermare il suo ottimo andamento in questa competizione europea.

Lazio, le probabili scelte di Baroni

La Lazio dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Mandas, portiere ‘scelto per l’Europa League’ che gioca al posto di Provedel. In difesa, spazio a Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares. Sulla mediana il suo composto da Guendouzi e Rovella (in ballottaggio con Dele-Bashiru) con Isaksen, Dia e Zaccagni dietro all’unica punta, Dia.

Pedro e Tchaouna insidiano rispettivamente Zaccagni e Isaksen. Mentre c’è, come sottolineato, la possibilità di vede insieme sia Dia che Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1, la probabile formazione): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Lazio-Real Sociedad, dove vederla in tv

La gara tra la Lazio e la Real Sociedad, valida per la settima giornata di Europa League, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).