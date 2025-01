Roma, la probabile formazione contro l’AZ Alkmaar

Le possibili scelte di Ranieri per la sfida di Europa League

La Roma, dopo le buone prestazioni in campionato, torna in campo in Europa League.

I giallorossi scenderanno in campo in Olanda, dove sfideranno l’AZ Alkmaar.

La squadra di Ranieri con i tre punti spera di poter ancora inseguire la qualificazione tra le prime otto in classifica, evitando così i playoff.

Roma, in campo i titolari

La Roma dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo.

L’unica differenza rispetto alla partita contro il Genoa di campionato dovrebbe riguardare El Shaarawy, che potrebbe prendere il posto di Pellegrini sulla trequarti al fianco di Paulo Dybala.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummles, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri