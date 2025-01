PSG, Donnarumma: “Qui sto bene, la priorità è il rinnovo”

Le parole del portiere italiano del PSG Gianluigi Donnarumma al termine della partita contro il Manchester City: novità sul suo futuro.

In vista della prossima estate l’Inter è interessata a Donnarumma, possibile acquisto per la porta nerazzurra nel caso in cui non dovesse rinnovare il proprio contratto con il PSG, in scadenza a giugno 2026.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Manchester City il portiere italiano ha spiegato: “Futuro? Escono tante voci. La verità è che io sto bene qua e nella società tutti mi stimano. La priorità è rinnovare il contratto“.

Nel pre partita, invece, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha detto: “Sarò sincero, noi stiamo attenzionando quello che può essere un mercato per giugno“.

“Il ruolo del portiere non è una nostra necessità in questo momento. Abbiamo due portieri molto forti, non è la nostra priorità“, ha concluso.