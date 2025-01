Le parole del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio nel pre partita della sfida contro lo Sparta Praga.

L’Inter si prepara a sfidare lo Sparta Praga in Champions League e nel pre partita della sfida il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“L’importanza di questa partita penso sia scontata – ha comunicato il direttore sportivo nerazzurro –. Conta soprattuto il prestigio tecnico e l’ambizione. L’obiettivo del club è passare nelle prime otto, mi fido dei nostri ragazzi. Abbiamo due partite importanti davanti“.

Poi anche qualche battuta sul calciomercato. “Frattesi? La sintesi è semplice: il calciatore non ha mai chiesto la cessione. Inzaghi ha fatto una verifica con tutta la squadra, che è concentrata sui nostri obiettivi. Frattesi non ha mai manifestato la voglia di andare via e non sono arrivati a noi club interessati esplicitamente“.

E ancora sul centrocampista. “L’agente lo conosciamo bene è un amico e può aver mosso qualcosa intorno al giocatore, è diventato un caso mediatico . Noi siamo contenti, è un ragazzo importante che inoltre non è stato benissimo nell’ultimo periodo. Pur non stando benissimo però ha dato sempre la sua disponibilità“.

Inter, Ausilio: “Buchanan piace in Italia e in Europa, vedremo”

A conclusione, ancora mercato per il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. “Una mossa in questi ultimi giorni di mercato? Buchanan stiamo valutando insieme al suo entourage se è più opportuno finire la stagione da un’altra parte. L’interesse c’è non solo da parte del Torino, ma anche da parte di altri club italiani e internazionali che fanno le coppe. Non escludo che alla fine rimanga qui“.

“Donnarumma? Sarò sincero, noi stiamo attenzionando quello che può essere un mercato per giugno. Il ruolo del portiere non è una nostra necessità in questo momento. Abbiamo due portieri molto forti, non è la nostra priorità“, ha concluso Ausilio ai microfoni di Sky.