Juventus, tutto risolto per Kolo Muani: in arrivo l’ufficialità

Il Psg libera uno slot per il prestito di Kolo Muani: i dettagli

Tutto risolto per il passaggio ufficiale di Kolo Muani alla Juventus. I bianconeri ora possono ufficializzare l’arrivo in prestito dell’attaccante.

Il Psg è riuscito a liberare uno slot per prestare il giocatore, prima occupato da Juan Bernat. Il terzino, in prestito al Villarreal, risolve il suo contratto coi francesi e rimane in Spagna, questa volta a titolo definitivo.

Questa situazione permetterà alla Juventus di ufficializzare a breve l’arrivo dell’attaccante. Il francese si allena da giorni agli ordini di Thiago Motta e ora può finalmente iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura.

Ora il Paris Saint-Germain dovrà liberare un altro slot per permettere anche al Fenerbahce di tesserare Milan Skriniar sempre con la formula del prestito.