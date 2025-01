Fenerbahce, accordo con Skriniar: in giornata a Istanbul

Milan Skriniar lascia il Paris Saint-Germain: l’ex difensore dell’Inter giocherà con i turchi del Fenerbahce

Dopo un anno e mezzo, Milan Skriniar lascia il Paris Saint-Germain. L’ex difensore dell’Inter si trasferirà al Fenerbahce.

Durante le trattative con il Napoli per Khvicha Kvaratskhelia, il PSG aveva provato a inserirlo nell’operazione ma poi si è deciso di non procedere (I dettagli).

Come riporta il giornalista Yagiz Sabuncuoglu, il classe 1995 ha ormai definito il passaggio in Turchia. Già in giornata, Milan Skriniar è atteso a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura.

Lo slovacco si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con la sua prossima squadra.

Skriniar passa al Fenerbahce

Dopo un anno e mezzo, Milan Skriniar lascia il Paris Saint-Germain per iniziare una nuova avventura. Nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio, infatti, il difensore slovacco è atteso a Istanbul per svolgere le visite mediche con il Fenerbahce. L’ex Inter, quindi, ritroverà Edin Dzeko, con cui ha condiviso l’esperienza in nerazzurro.

In questa stagione, Milan Skriniar ha giocato soltanto cinque partite in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain. Nessuna presenza, invece, in UEFA Champions League. In totale, le partite giocate con il club parigino sono 32, con anche un gol segnato contro il Milan nella scorsa Champions.