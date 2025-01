Napoli, si valuta Skriniar ma solo in prestito: la priorità rimane Danilo

Milan Skriniar, PSG (Imago)

Il club azzurro sta valutando il difensore slovacco

In casa Napoli il calciomercato potrebbe essere stravolto dalla possibile cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Sul georgiano si è fiondato il Paris Saint-Germain, che nella giornata di oggi – giovedì 9 gennaio – ha fatto dei concreti passi in avanti.

Il club francese vorrebbe offrire dei soldi più contropartite, ma al momento gli azzurri non vogliono giocatori in cambio.

In questo senso si valuta la posizione di Milan Skriniar, tra i principali indiziati a poter fare il percorso inverso rispetto al georgiano. Il Napoli non lo vuole come contropartita ma lo prenderebbe solo in prestito, anche se la priorità al momento rimane Danilo, per cui potrebbe sbloccarsi la risoluzione contrattuale con la Juventus.

Manna, DS Napoli (IMAGO)

Le ultime sul mercato del Napoli

Il calciomercato del Napoli potrebbe sbloccarsi con la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. Di conseguenza, qualora il georgiano dovesse partire, il club azzurro avrebbe diversi soldi da reinvestire per migliorare la rosa. Come detto si pensa innanzitutto alla difesa, dove la priorità rimane Danilo.

Manna e i dirigenti azzurri preferirebbero però investire su un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli presenti in rosa: probabile un nuovo tentativo per Frattesi, anche se l’Inter non ha intenzione di rinforzare una diretta concorrente e quindi questo scenario è al momento complicato.