Fiorentina, nuovo tentativo per Frendrup: il Genoa continua a fare muro

Morten Frendrup, Genoa (Imago)

Il club viola segue il danese per il centrocampo

La Fiorentina non si ferma sul mercato.

Dopo Valentini e Folorunsho, con quest’ultimo che svolgerà le visite mediche venerdì, il club viola è alla ricerca di altri rinforzi per puntare alla Champions League.

In particolare la squadra di Raffaele Palladino segue Morten Frendrup del Genoa, per cui ha fatto un nuovo tentativo.

Il club rossoblù ha però fatto muro, e come dichiarato negli scorsi giorni non vuole cederlo a gennaio. Bisognerà vedere in questi giorni se si arrenderà o se tutti i discorsi verranno rimandati all’estate.

La Fiorentina continua a seguire Frendrup

La viola vuole aggiungere tasselli alla propria rosa, e segue vari profili che possano far comodo a Raffaele Palladino. Tra questi c’è anche Morten Frendrup, che si è messo in mostra nelle scorse stagioni con il Genoa.

Il danese ha attirato tanto interesse, ma la posizione del Genoa è chiara: non partirà a gennaio. A questo punto la Fiorentina può decidere se provare ad affondare nuovamente il colpo o se rimandare tutto a luglio.