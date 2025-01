Pisa, Meister è arrivato in Italia | FOTO e VIDEO

Le immagini dell’arrivo in Italia di Henrik Meister: i dettagli dell’operazione tra Pisa e Rennes.

Il Pisa sta per ufficializzare un grande colpo per la Serie B. Si tratta di Henrik Meister, del Rennes.

L’attaccante è arrivato nella serata di giovedì 9 gennaio in Italia e sosterrà venerdì 10 le visite mediche.

Il classe 2003 arriva dalla Ligue 1, dove aveva messo a segno una rete in quattro partite in questa stagione.

L’anno scorso era stato pagato 9 milioni di euro dal Rennes. Ora l’arrivo al Pisa, le visite mediche venerdì 10 per poi firmare il contratto che lo legherà al club toscano.

Meister, attaccante del Rennes (IMAGO)

I numeri di Meister

Prima di approdare al Rennes per 9 milioni di euro, Henrik Mesiter è stato autore di una stagione di assoluto livello in Eliteserien (massima serie norvegese) con la maglia del Sarpsborg.

8 gol e 3 assist in 18 presenze in campionato per il classe 2003 che dopo un breve periodo in Francia si gioc