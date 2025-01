Como, nuovo incontro in Italia con l’agente di Matic

Il punto sui movimenti in entrata in casa Como da Matic a Rashford.

Il Como di Cesc Fabregas è alla ricerca di un giocatore d’esperienza per consolidare il proprio centrocampo. Il club ha individuato in Nemanja Matic, centrocampista classe 1988 attualmente in forza al Lione, il profilo ideale.

La trattativa non si limita all’ingaggio a breve termine: la dirigenza lombarda sta valutando anche una possibile collaborazione con il serbo oltre la sua carriera da giocatore, prospettandogli un futuro ruolo extra-campo.

Fabregas, che ha condiviso ben 105 partite con lui ai tempi del Chelsea, è un grande sostenitore dell’operazione e sta spingendo per concretizzare l’arrivo del suo ex compagno.

Nella giornata di giovedì 9 gennaio c’è stato un nuovo incontro in Italia tra il Como e l’agente di Matic per trovare l’accordo.

Como-Rashford, la situazione

Per quanto riguarda invece l’attacco, Rashford ha fatto sapere al Como di non accettare la destinazione.

L’agente-fratello del giocatore sta continuando il suo tour in Italia per parlare con Milan e Juventus.