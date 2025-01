Trattativa tra Palermo e Verona per Magnani: la situazione

Il Palermo è in trattativa con l’Hellas Verona per il difensore

Il Palermo ha iniziato il calciomercato di gennaio con un cambio nel ruolo di direttore sportivo: sollevato Morgan De Sanctis, al suo posto Carlo Osti.

Dopo questo passaggio di testimone, i rosanero stanno cercando un attaccante per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione, e hanno domandato Pohjanpalo al Venezia. La richiesta per la punta finlandese è di 4 milioni di euro, con il Palermo che invece ne offre 2.5.

Ma non solo in attacco, perché la squadra di Alessio Dionisi sta lavorando anche per migliorare la difesa. Trattativa serrata con l’Hellas Verona per Giangiacomo Magnani, centrale classe 1995.

Magnani rappresenta un obiettivo per la difesa del Palermo, ma serve trovare l’accordo con i gialloblù che, a oggi, non c’è ancora.