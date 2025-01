Europa League, la proiezione dei playoff

La proiezione delle italiane per i playoff di Europa League.

L’Europa League sta raggiungendo il cuore della competizione, e con ogni giornata cresce l’incertezza.

Quest’anno, il nuovo format ha portato a clamorose sorprese, alimentando una competizione più aperta e avvincente. Alcune grandi squadre rischiano di uscire già nella prima fase, mentre altre saranno costrette a passare dai playoff per accedere alla fase successiva.

Parlando di playoff, è interessante analizzare l’attuale tabellone e fare una previsione su quali squadre potrebbero spuntarla per ottenere un posto nella fase finale.

Gli scontri diretti saranno decisivi, rendendo il cammino verso la coppa ancora più emozionante e ricco di colpi di scena. Per le italiane gioia già per la Lazio che ha conquistato l’aritmetica qualificazione nelle 24.

Gli accoppiamenti

Una delle tante novità di quest’anno è che, una volta terminata la prima fase, non ci sarà il consueto sorteggio che mette insieme teste di serie e squadre di “seconda fascia”. Come detto, le prime 8 classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre i club tra il 9° e il 24° posto dovranno passare per i playoff.

Il tabellone dei playoff è al 50% già deciso con degli accoppiamenti predefiniti dalla UEFA che abbina due coppie di squadre (es. 9ª e 10ª andranno nella stessa urna con 23ª e 24ª, 11ª e 12ª contro 21ª e 22ª e così via). Al termine della League Phase verrà effettuato un sorteggio ristretto che stabilirà quale dei due club facente parte di una coppia affronterà il corrispettivo rivale presente nella stessa urna. Ma andiamo nel concreto.

Il tabellone provvisorio

Tottenham- Midtjylland o Elfsborg

FCSB – Midtjylland o Elfsborg

Ajax – Fenerbahce o Paok Salonicco

Real Sociedad – Fenerbahce o Paok Salonicco

Bodo-Glimt – AZ Alkmaar o Union Saint Gilloise

Roma – AZ Alkmaar o Union Saint Gilloise

Olympiacos – Viktoria Plzen o Porto

Ferencvaros – Viktoria Plzen o Porto

Analizzando la classifica provvisoria, sono questi dunque gli attuali accoppiamenti. La sensazione, però, è che da qui alla fine della prima fase ci saranno tantissimi stravolgimenti.