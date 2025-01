Bologna, Italiano: “Vincere una gara di Champions League è un sogno che si avvera”

Le parole dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund

Grande vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano contro il Borussia Dortmund. I rossoblù hanno trovato alla penultima giornata la prima vittoria in questa competizione.

Sono stati decisivi i due gol in due minuti, uno di Dallinga uno di Iling-Jr, per ribaltare il vantaggio del club tedesco maturato nel primo tempo con il rigore di Guirassy.

Nell’ultima giornata i rossoblù andranno a giocare a Lisbona contro lo Sporting CP.

Nel post partita Vincenzo Italiano ha rilasciato la consueta intervista in cui ha parlato della prestazione del suo Bologna contro il Borussia Dortmund.

Bologna, l’intervista post partita di Italiano

Vincenzo Italiano ha cominciato l’intervista post partita parlando della gara: “Se penso che oggi ho vinto la mia prima partita di Champions League sono davvero emozionato. Per me è un sogno che si avversa. So che siamo eliminati ma per me è come se avessimo vinto un quarto di finale. Non so davvero spiegare le mie emozioni“.

L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “Avevamo visto che loro spesso tengono la line stretta e alta. Fanno fatica se gli metti un pallone dietro le spalle. Abbiamo cercato di verticalizzare il più possibile per creare quelle occasioni in cui abbiamo fatto gol. subire quel gol all’inizio ti compromette la partita ma abbiamo vinto la gara su quello che loro ci hanno concesso“.

“Abbiamo fatto un grande passo in avanti”: le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha concluso l’intervista post partita soffermandosi sulla crescita del suo Bologna: “Abbiamo fatto un grande passo in avanti in campionato. Dobbiamo continuare con questa crescita, lo sforzo è stato importante ma abbiamo fatto bene“.