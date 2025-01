Juventus, Motta: “Voglio vedere di più dai miei attaccanti”

Le parole dell’allenatore del club bianconero al termine della partita in Champions League contro il Club Brugge

Termina 0-0 il match tra Club Brugge e Juventus, valido per la settima giornata di Champions League.

Queste le dichiarazioni, al termine della gara, di Thiago Motta a Sky Sport.

Juventus, Motta: “Non abbiamo creato abbastanza per poter vincere la partita”

L’allenatore del club bianconero ha esordito così: “Tutte le squadre che sono passate di qui hanno avuto difficoltà: anche per noi è stato lo stesso. Non abbiamo sofferto, ma non abbiamo creato abbastanza per poter vincere la partita: è un peccato, potevamo fare meglio stasera”.

Thiago Motta ha poi proseguito: “I nostri attaccanti oggi sono quelli che devono contribuire di più a questa squadra. Con queste situazioni di gioco, voglio vedere di più da loro perché hanno le qualità per poterlo fare. Mbangula è riuscito a fare qualcosa di più”.

Club Brugge-Juventus, le parole di Thiago Motta nel postpartita

L’allenatore dei bianconeri ha poi concluso parlando di Douglas Luiz: “Sta bene fisicamente e, a centrocampo, ci permette di ruotare più giocatori”.

Dopo sette giornate, la Juventus ha collezionato 12 punti.