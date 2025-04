Le scuse sui social di Kenan Yildiz dopo l’espulsione contro il Monza.

La Juventus torna a vincere in campionato nella sfida contro il Monza nonostante l’inferiorità numerica alla fine del primo tempo.

I bianconeri sono rimasti in 10 a causa dell’espulsione di Kenan Yildiz. Il classe 2005, contendendo il possesso del pallone a Bianco, gli ha tirato una sbracciata dopo aver rivolto lo sguardo verso di lui.

Inizialmente l’arbitro aveva lasciato correre ma poi andando a rivedere l’azione al VAR non ci sono stati dubbi sul cartellino rosso.

Prima di uscire dal campo il numero 10 bianconero ha anche chiesto scusa ai tifosi, così come ha fatto oggi, lunedì 28 aprile, sui suoi profili social.

Le scuse di Kenan Yildiz

“Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio“, ha esordito Kenan Yildiz parlando dell’espulsione.

Il numero 10 bianconero ha concluso: “Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato“.