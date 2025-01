Benfica, Pavlidis segna la terza tripletta più veloce nella storia della Champions League

L’attaccante greco entra nella storia della coppa europea: si tratta di un nome accostato in passato ad alcuni club italiani

In greco si χατ-τρικ. Tripletta e record, invece, si traduce in Champions League.

Grazie ai tre gol rifilati al Barcellona in soli 30′ – match valido per la settima giornata della prima fase della competizione europea – Vangelis Pavlidis è diventato il terzo marcatore più veloce nella storia dell’UCL a segnare una tripletta.

Complici anche i diversi errori di Szczęsny, l’attaccante greco ha fatto esultare i suoi tifosi per tre volte, in pochissimo tempo.

Da eroe con la maglia della Grecia a Wembley in Nations League, a incubo della difesa blaugrana.

L’interesse dall’Italia

Non solo protagonista in Champions League. Il nome dell’attaccante greco era stato accostato a diverse squadre italiane nel corso di alcune sessioni di calciomercato. Prima l’interesse della Salernitana nel 2022, quando Pavlidis vestiva la maglia dell’AZ Alkmaar, poi c’era stato il sondaggio del Bologna, alla ricerca di una punta per sostituire Arnautovic.

Anche la dirigenza del Milan aveva appuntato il nome dell’attaccante greco: individuato come alternativa di livello a Giroud (sempre bel 2023), i rossoneri poi virarono su Jovic. Qualche interesse ma nulla di più. Pavlidis oggi veste la maglia del Benfica. Segnando e infrangendo record europei.