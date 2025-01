Le possibili scelte di Antonio Conte per la sfida tra Napoli e Juventus.

Dopo la vittoria contro l’Atalanta di Gasperini, il Napoli è pronto ad affrontare anche la Juventus in campionato.

Gli azzurri ospiteranno i bianconeri sabato 25 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

I ragazzi di Motta arrivano alla sfida dopo il pareggio contro il Club Brugge in Champions League e cercheranno i tre punti fondamentali per risalire la classifica.

Di seguito la probabile formazione schierata da Antonio Conte in vista di Napoli-Juventus.

Napoli, la probabile formazione contro la Juventus

Per la sfida contro la Juventus, Antonio Conte si affida al 4-3-3 già utilizzato contro l’Atalanta di Gasperini. In porta confermato Meret. La difesa a 4 vedrà Rrahmani e Juan Jesus centrali mentre esterni ci saranno Di Lorenzo e Olivera. Il centrocampo sarà formato da Lobotka accompagnato a destra da Anguissa e a sinistra da McTominay. In attacco confermato il trio Politano-Lukaku-David Neres.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Napoli-Juventus, dove vedere in tv e streaming

La sfida di campionato tra Napoli e Juventus, in programma sabato 25 gennaio alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà visibile in tv e streaming in esclusiva su DAZN.