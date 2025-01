Juventus, la probabile formazione contro il Napoli

Le probabili scelte di Thiago Motta.

La Juventus si prepara a tornare in campo dopo l’impegno di Champions League contro il Club Brugge.

I bianconeri vogliono la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il pareggio europeo in Belgio per 0-0.

L’avversario di sabato 25 gennaio alle ore 18 sarà il Napoli di Antonio Conte, protagonista di una grande prima parte di stagione.

Di seguito le probabili scelte di Thiago Motta.

Juventus, la probabile formazione

In vista della ventiduesima giornata di Serie A, Thiago Motta dovrebbe riproporre un 4-2-3-1 per affrontare il Napoli. In porta ci sarà di nuovo Di Gregorio, davanti al quale dovrebbero agire Cambiaso e McKennie come terzini e confermati Kalulu e Gatti come centrali difensivi. A metà campo Locatelli e Thuram dovrebbero trovare posto dietro ai tre trequartisti che dovrebbero essere Yildiz, Koopmeiners e Mbangula. La prima punta potrebbe essere proprio Kolo Muani.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani All. Thiago Motta

Napoli-Juventus, dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Juventus, valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2024/25, è in programma alle ore 18 di sabato 25 gennaio.

Il match sarà visibile su DAZN.