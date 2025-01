Le scelte ufficiali di Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini per la sfida in programma al Sinigaglia

Prosegue la 22esima giornata di Serie A. Dopo l’anticipo tra Torino e Cagliari, il Sinigaglia sarà il teatro della sfida tra i biancoblù di Fabregas e l’Atalanta di Gasperini. Match in programma alle ore 15.

Il Como vuole dare continuità all’ultimo successo casalingo contro l’Udinese: in caso di successo, i biancoblù si allontanerebbero di sei punti dalla zona retrocessione.

Dall’altra parte, l’Atalanta vuole riscattarsi dopo l’ultimo ko interno contro il Napoli (partita persa 2-3) e cercare di difendere la terza posizione in classifica.

Di seguito, l’11 titolare scelto dai due allenatori.

Como-Atalanta, le formazioni ufficiali

COMO (3-4-2-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf; Fadera, Perrone, Da Cunha, Moreno; Paz, Strefezza, Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Cutrone, Belotti, Pacheco, Braunoder, Chinetti, Caqueret, Verdi, Lesjak.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, De Ketelaere, Ruggeri, Palestra, Brescianini.

Como-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Como e Atalanta, valido per la 22esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN. In programma sabato 25 gennaio alle ore 15, lo streaming sarà disponibile sull’app di DAZN.