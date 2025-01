Atalanta, la probabile formazione per il Como

La probabile formazione dell’Atalanta scelta da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Como

Dopo aver perso al Gewiss Stadium contro il Napoli, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca una vittoria in campionato per riavvicinarsi alla vetta della classifica.

I nerazzurri, reduci dalla larga vittoria in UEFA Champions League contro lo Sturm Graz (Le combinazioni per gli ottavi di finale), faranno visita al Como di Cesc Fabregas.

Il Como ha battuto l’Atalanta all’andata e ora sogna il colpaccio anche davanti i propri tifosi. La gara si giocherà sabato 25 gennaio allo stadio Sinigaglia e il fischio d’inizio sarà alle ore 15.

Gian Piero Gasperini ritrova Kolasinac ma non avrà a disposizione lo squalificato Hien. Ecco, di seguito, la probabile formazione.

La probabile formazione per il Como

Gian Piero Gasperini confermerà il classico 3-4-1-2 ma ci sarà qualche cambio rispetto all’ultima sfida di UEFA Champions League contro lo Sturm Graz. In porta sarà confermato Marco Carnesecchi. In difesa mancherà lo squalificato Hien, ma tornerà Sead Kolasinac. L’ex Arsenal affiancherà Berat Djimsiti e Giorgio Scalvini. Sulle corsie dovrebbero esserci Raoul Bellanova a destra e Matteo Ruggeri a sinistra. In mezzo al campo, invece, si rivedrà la coppia composta da Martin De Roon ed Ederson. Sulla trequarti ci sarà Lazar Samardzic, che supporterà Ademola Lookman e Mateo Retegui.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Como-Atalanta in tv e in streaming

La sfida tra il Como di Cesc Fabregas e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si giocherà sabato 25 gennaio e il fischio d’inizio sarà alle ore 15. L’incontro sarà visibile in diretta e in streaming sull’app di Dazn. Per gli abbonati a Sky Sport, Como-Atalanta sarà visibile anche sul canale 214 “Zona Dazn” dell’emittente satellitare, previo abbonamento supplementare.