Le scelte ufficiali di Antonio Conte e Thiago Motta per la sfida dello stadio Diego Armando Maradona

Prosegue la 22esima giornata del campionato di Serie A. Dopo Torino-Cagliari e Como-Atalanta, a partire dalle 18:00 sarà il momento di Napoli e Juventus, che si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona.

I padroni di casa sono reduci dal successo raccolto in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Lo stesso discorso, per quanto riguarda la Serie A, vale per i bianconeri che hanno superato il Milan.

La squadra di Thiago Motta, il 21 gennaio scorso è stata impegnata anche in Champions League. Nella gara contro il Club Brugge terminata sul punteggio di 0-0

Di seguito, l’11 titolare scelto dai due allenatori.

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceicao, Vlahovic, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi, Mbangula.

Napoli-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Como e Atalanta, valido per la 22esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN. In programma sabato 25 gennaio alle ore 18:00, lo streaming sarà disponibile sull’app di DAZN.