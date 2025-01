È morto Denis Law: l’ex attaccante aveva 84 anni

È morto l’ex attaccante scozzese Denis Law: aveva 84 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante scozzese Denis Law.

A rendere nota la morte, la famiglia dello stesso Law: “È con il cuore pesante che vi diciamo che nostro padre Denis Law è deceduto a 84 anni. Ha combattuto una dura battaglia ma finalmente ora è in pace. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e cura, in passato e di recente. Sappiamo quanto le persone lo hanno sostenuto e amato e questo amore è sempre stato apprezzato e ha fatto la differenza”.

Tra le maglie indossate nel corso della sua longeva carriera c’è sicuramente quella del ManchesterUnited, squadra di cui Denis era diventato una vera e propria leggenda conquistando due campionati e una Coppa dei Campioni e segnando oltre 100 gol. In più, era l’unico calciatore ancora in vita della “United Trinity“, composta da Charlton, Best e lo stesso Law. Ha vestito anche la maglia del Manchester City e del Torino, ed stato Pallone d’Oro nel 1964.

I messaggi dei club per la morte di Law

Non si è fatto attendere il messaggio del Manchester United, che scrive: “Tutto il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Denis Law, il re dello Stretford End, scomparso all’età di 84 anni. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Denis e ai suoi tanti amici. Il suo ricordo vivrà per sempre”.

Il messaggio del Torino: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club ricordano con commozione e affetto Denis Law, ex calciatore granata nella stagione 1961/62, fuoriclasse assoluto, Pallone d’Oro nel 1964. Una figura iconica nella Storia Granata: indimenticabile la giornata vissuta insieme nel Centenario del Toro, il 3 dicembre 2006″.