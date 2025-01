Le parole del direttore sportivo della Roma Ghisolfi nel pre partita della partita di Serie A contro il Genoa.

La Roma si prepara a sfidare il Genoa, prima partita della 21a giornata di Serie A. I giallorossi dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna vorranno tornare subito a vincere e per farlo Ranieri è pronto ad affidarsi di nuovo a Pellegrini dal primo minuto.

Nel pre partita della partita il direttore sportivo della Roma Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Rensch? Stiamo lavorando per portarlo a Roma. Vogliamo un giocatore che sappia giocare sia come terzino destro, braccetto e come quinto. Frattesi? Non parlo di giocatori d’altri anche se sono figli di Roma”.

Sulla partita: “Questa sera si giocherà una partita importante. Sarà una vera battaglia. Non hanno mai perso in trasferta.“

Infine, su Ranieri: “Forse possiamo convincerlo a rimanere, non abbiamo valutato altri profili per il post. Lui è un uomo diverso, sento che ha un sogno per Roma e farò di tutto per trattenerlo. Lui ha detto che sarà un grande dirigente. Da quando è arrivato qui ha portato la sua personalità: calma, serenità. Conosce la Roma, la città, e conosce i giocatori. Per me è una grande opportunità lavorare con lui“.