Chi è Masini, al primo gol in A col Genoa

Ecco chi è il classe 2001 che alla sua prima da titolare in Serie A con la maglia del Genoa ha segnato all’Olimpico

Minuto 33 del primo tempo di Roma-Genoa Miretti crossa da calcio d’angolo e Masini, alla prima da titolare in Serie A, gira al volo in porta.

Il classe 2001 pareggia la gara che solamente 8 minuti prima i giallorossi avevano sbloccato con la rete di Dovbyk. Per Masini la serata dell’Olimpico era la prima dal primo minuto nel nostro campionato.

L’esordio, infatti, risale al 19 ottobre di questa stagione quando il 73 ha debuttato nella gara del Genoa contro il Bologna terminata 2-2.

Al gol Masini, oltre che manifestare una gioia incredibile, è subito corso verso Patrick Vieira per abbracciarlo.

33' MASINIII! Pareggio del Genoa con il gol di Masini alla prima da titolare in #SerieAEnilive!🔥🔥🔥#RomaGenoa

Chi è Patrizio Masini

Patrizio Masini è un centrocampista italiano del Genoa classe 2001. Il numero 73 è cresciuto nel settore giovanile rossoblù di cui ha cominciato a fare parte all’età di 11 anni, nel 2012. Dal 2020, poi, ha cominciato a fare esperienza tra i professionisti giocando tre stagioni in Serie C con Sambenedettese, Lecco e Novara. Con la maglia biancoblù rimedia un infortunio che si rivela più serio del previsto e che lo costringerà a due operazioni con il rischio di non poter più giocare a calcio.

Ripreso dall’infortunio Masini la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ascoli e, nonostante i bianconeri siano retrocessi in Serie C, è risultato come uno dei migliori dell’annata. In estate è Gilardino a convocarlo per il ritiro estivo di Moena e a decidere alla fine di confermarlo, nonostante fosse vicinissimo a essere ceduto al Cittadella a titolo definitivo con il 50% sulla futura rivendita.

È stato sempre Gilardino, poi, a regalargli l’esordio in Serie A contro il Bologna lo scorso 19 ottobre. In questa sessione di calciomercato, poi, al Genoa sono arrivate le richieste di Modena, Bari, Juve Stabia e Sudtirol con i rossoblù che però se lo vogliono tenere stretto.

“La Serie A? Io ci provo”: Le parole di Masini a La Casa di C

Due anni fa ai microfoni di “La Casa di C” Masini aveva detto: “Per la Serie A devo migliorare ancora tanto, sia tecnicamente che fisicamente. È uno step che cercherò di fare. Io ci provo“. Dopo averci provato in questi anni il 73 stasera, con il gol e la gioia incontenibile nell’esultanza, può dire di esserci riuscito.