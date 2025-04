Lazio, Lotito: “Abbiamo seminato bene, ora non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti”

Le parole del presidente della Lazio prima del ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

La Lazio torna in campo per accedere alle semifinali di UEFA Europa League.

Alla squadra di Marco Baroni, però, serve un’impresa per avanzare nella competizione.

Il risultato dell’andata, infatti, è stato 2-0 per il Bodø/Glimt.

Di seguito le parole del presidente, Claudio Lotito.

Lazio, le parole di Claudio Lotito

Il presidente della Lazio ha iniziato dichiarando: “Giornata di massima concentrazione, consapevolezza di avere un appuntamento importante. La Lazio può crederci. Le prerogative sono quattro: umiltà, ferocia agonistica, determinazione e spirito di gruppo. con questi 4 ingredienti alcuni obiettivi puoi raggiungerli. Vale anche per la vita questo discorso”

Lotito ha proseguito: “Vicinanza tifosi: qualche giorno fa ho fatto un elogio ai tifosi per la coreografia sugli spalti, c’è una passione vera. Per quello che riguarda le coreografie, è stata una vittoria della Lazio. Se tiferanno come stato in altre situazioni, la squadra darà il massimo”. Il presidente ha concluso: “Un appuntamento fondamentale, come in agricoltura c’è semina e raccolta: noi abbiamo seminato bene, non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora e la vicinanza dei nostri tifosi. Proseguire in questo cammino per essere orgogliosi di appartenere a questi colori biancocelesti”