Roma, 100 presenze e un quasi gol per Dybala: la notte dell’argentino

100 presenze con la maglia della Roma, un incrocio dei pali e un quasi gol nel secondo tempo: la notte di Paulo Dybala

Si è aperta con un incrocio dei pali centrato su punizione al nono minuto del primo tempo la 100ª presenza con la Roma di Paulo Dybala.

Nel pre partita il 21 argentino ha ricevuto un premio dalla Lega Serie A con l‘Olimpico che, all’annuncio del suo nome da parte dello speaker, ha voluto fargli sentire tutto il suo amore.

Non è un segreto, infatti, che il 21 sia un idolo da queste parti con i tifosi giallorossi che hanno tremati in varie sessioni di calciomercato all’idea di un suo addio. L’ultima volta la scorsa estate con Dybala promesso sposo dell’Arabia e, alla notizia del suo ripensamento, i tanti tifosi riuniti sotto casa sua a festeggiarne la permanenza.

A distanza di 5 mesi l’argentino veste ancora la maglia della Roma e ogni partita in casa il pubblico giallorosso non gli fa mancare tutto il suo affetto

Dybala e il quasi gol del 3-1

Minuto 73 della gara e, dopo un batti e ribatti molto rocambolesco, Dybala deposita in porta un pallone che, si saprà dopo, aveva già sorpassato la linea della porta. Alla fine, infatti, la Lega deciderà di assegnare l’autorete a Leali e non il gol all’argentino. Decisione che, probabilmente, il 21 già immaginava visto che la sua esultanza è stata molto contenuta.

Oltre a un’esultanza non sfrenata, poi, ripreso dalle telecamere nel corso dell’esultanza si vede Dybala confessare a Dovbyk la non certezza che la palla non avesse oltrepassato la linea. Per l’Olimpico, però, non è importante e, come spesso accade, il suo nome è quello più urlato nei festeggiamenti di tutto lo stadio.

La Roma riparte ancora in casa

Per Claudio Ranieri l’Olimpico continua a essere una certezza. Dal suo arrivo, infatti, i giallorossi in casa hanno perso solamente contro l’Atalanta. Dopo il pareggio contro il Bologna della scorsa settimana ancora una volta la Roma doveva ripartire dalla gara davanti al suo pubblico.

Missione compiuta per gli uomini di Ranieri che infilano il quinto risultato utile consecutivo, prima volta in questa stagione, e che arrivano alle 5 gare nei prossimi 15 giorni, in cui ci sarà l’Europa League, il big match contro il Napoli e i quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan, con un morale che sembrava impossibile avere prima dell’inizio del Ranieri TER.