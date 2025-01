Roma, Ranieri: “Dybala? Mi auguro che possa restare”

Le parole nell’intervista post partita dell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dopo la gara contro il Genoa

Sono Roma e Genoa ad aprire il weekend della 21ª giornata. I giallorossi volevano tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

I rossoblù, invece, cercavano il quarto risultato utile consecutivo dopo le vittorie contro Parma ed Empoli e il pareggio contro il Lecce.

Alla fine la gara è finita 3-1 per i giallorossi con le reti di Dovbyk, Masini, El Shaarawy e l’autorete di Leali.

Nel post partita Claudio Ranieri ha commentato la prova della sua Roma contro il Genoa di Vieira nella consueta intervista.

Roma, l’intervista post partita di Ranieri

Claudio Ranieri ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Era un partita difficile. Il Genoa dall’arrivo di Vieira si è quadrato bene. Era difficile trovare il bandolo della matassa. Ci siamo riusciti ma abbiamo preso gol da palla inattiva. La volevamo anche per ringraziare i tifosi presenti oggi, che erano il doppio di quello che mi aspettavo. Dobbiamo fare tutto per questa gente e per il loro amore. I tifosi vogliono sempre il massimo ed è quello che chiedo anche io alla squadra“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato: “Dybala oggi è stato Dybala. El Shaarawy è stato spesso in panchina senza fare un fiato. È un ragazzo eccezionale. Tutti si allenano bene. Ci serviranno tutti perché giocheremo ogni tre giorni. Non sarà facile ma ci proveremo. El Shaarawy è uno degli esperti e so che posso sempre contare su di lui”

“Dybala? Sono operazioni di cui si occupa Ghisolfi”: le parole di Claudio Ranieri

L’ex Leicester si è soffermato anche sulla questione del rinnovo di Dybala: “Sono operazioni che deve fare Ghisolfi. Io più di metterlo in campo non posso fare. Quando sono arrivato io aveva dei problemini fisici mentre adesso si allena con continuità. È uno spettacolo. Non so se spalmeranno o non spalmeranno il suo ingaggio, io mi auguro che possa restare“.

Claudio Ranieri ha concluso l’intervista post partita concentrandosi sulla prestazione di Pellegrini: “Pellegrini stava facendo la sua gara. Il gol è nato da una sua chiusura sul secondo palo. Si è fatto male e vediamo cosa ci diranno i dottori. Lui ha sentito un qualcosina al ginocchio perché gli sono caduti sopra“.