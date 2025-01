Prime pagine: “Milan, Walker c’è”; “Cambiaso, Milan and the City”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 18 gennaio.

Dopo le emozioni di Roma-Genoa, oggi – sabato 18 gennaio – continua la ventunesima giornata di campionato.

A scendere in campo saranno Bologna-Monza, Juventus-Milan e Atalanta-Napoli.

Ma non solo Serie A, perché siamo nel pieno del calciomercato e le trattative da raccontare sono tante. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi trattano infatti diversi argomenti.

Di seguito, ecco le aperture de La Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport e di Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport apre con una prima pagina dedicata a Walker, sempre più vicino al Milan. In alto invece un focus sui big match di oggi: Juventus-Milan e Atalanta-Napoli.

--> -->

Il Corriere dello Sport si concentra invece sullo scontro diretto per la Champions League tra bianconeri e rossoneri, spiegando come chi perde rischia di rimanere indietro. In basso anche un riferimento ad Allegri, sempre più verso una nuova esperienza in Arabia.

Tuttosport si concentra invece sulla situazione di Cambiaso, sempre in bilico; il terzino bianconero sarà però titolare oggi contro il Milan. Sulla destra il super rinnovo di Haaland con il Manchester City, mentre in basso il caso Okoye per l’Udinese.