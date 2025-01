Bologna, la probabile formazione contro il Monza

Riccardo Orsolini, Bologna (Imago)

Le possibili scelte di Italiano per la sfida contro il Monza

Tre giorni dopo il positivo pareggio di San Siro contro l’Inter, il Bologna torna in campo.

Alle 15.00 i rossoblù ospiteranno il Monza, fanalino di coda della classifica di Serie A, per una sfida che in caso di vittoria può regalare agli emiliani un posto a ridosso della zona Champions League.

Orsolini e compagni sono reduci da due pareggi contro Roma e Inter, e prima del ritorno della Champions League vogliono ottenere tre punti che sarebbero importantissimi.

Di seguito la probabile formazione per la sfida contro il Monza.

La probabile formazione del Bologna

Tanti cambi per Italiano rispetto all’undici sceso in campo a San Siro lo scorso mercoledì, a partire dalla porta. Possibile turno di riposo per Skorupski, con Ravaglia candidato a giocare titolare. Nel 4-2-3-1 la difesa è poi formata da Posch, Beukema, Lucumi e Miranda. In mediana confermato Freuler, mentre al suo fianco Pobega è favorito su Ferguson. Ci sarà invece Fabbian a fare da collante tra centrocampo e attacco al posto di Odgaard, con Orsolini e Dominguez sugli esterni. Capitolo punta: Castro si è ripreso dopo essere uscito malconcio dal Meazza, ma dal 1′ dovrebbe partire Dallinga.

Sam Beukema, Bologna (Imago)

Dove guardare Bologna-Monza in tv e in streaming

La sfida tra Bologna e Monza è in programma sabato 18 gennaio e il fischio d’inizio sarà alla ore 15. La sfida sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di Dazn.

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire la sfida su “Zona Dazn” al canale 214 dell’emittente satellitare, previo abbonamento supplementare.