Sampdoria, Manfredi: “Avanti con Semplici, serenità e lavoro per uscire da questo momento”

Le parole del presidente del club blucerchiato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Cesena per 1-2

“Sono venuto io a parlare perché la situazione è difficile ed è quindi il momento di fare ulteriore chiarezza. Continuiamo ad avere grandi difficoltà, continuiamo a lavorare, continuiamo ad avere fiducia in questo gruppo”. Queste le dichiarazioni di Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, intervenuto ai microfoni nel post partita di Sampdoria–Cesena.

Attualmente 16esima a quota 21 punti, sono 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite per il club: “I ragazzi stanno dando tutto in campo, è il momento di fare quadrato per trovare serenità e lucidità e la società deve dare questa serenità. Oggi ho ritenuto opportuno parlare io per dare questo messaggio di serenità”.

L’ultimo successo del club risale allo scorso 27 ottobre (1-0 contro il Mantova): “È un momento difficile, lo è per tutti: squadra, allenatore e società. Oltre la serenità cosa fare per uscirne? Si esce da questa situazione col lavoro, con la forza del gruppo, stiamo lavorando sul mercato per uscire da questa situazione, stiamo cercando di non farci prendere e coinvolgere dal momento per non commettere altri errori”.

Sul momento complicato: “In questo momento nonostante ci si metta il cuore gli ostacoli sono più grandi di noi, dobbiamo trovare il modo di superare queste difficoltà”.

Sampdoria, Manfredi: “Avanti con questa guida tecnica”

Su di un possibile nuovo cambio in panchina. “Sarebbe facile nasconderci come fatto quest’anno dietro solo ad un problema e quindi vi comunico che andiamo avanti con questa guida tecnica, nonostante non si sia contenti del risultato e della prestazione fatta”.

Sul mercato che ha portato due soli rinforzi. “Abbiamo individuato i profili e anche i nomi, la difesa ha bisogno di rinforzi, ma il mercato di gennaio è un mercato difficile. Perché non sono ancora arrivati rinforzi? Siamo consci che la difesa (dove ancora non è arrivato nessuno) sia il reparto che ha più bisogno, siamo coscienti anche che gli investimenti da soli non bastano e non vogliamo farci prendere dal momento commettendo altri errori”.

Sampdoria, le parole del presidente Manfredi dopo la sconfitta contro il Cesena

Il presidente Manfredi ha proseguito così in conferenza stampa: “Ho parlato con la squadra, vedo un gruppo che lavora, intensificheremo questo lavoro. Sono molto arrabbiato, abbiamo investito ingenti risorse con altri obiettivi. Mi rendo conto sia momento più difficile del recente passato, non dimentico cosa abbiamo ereditato, non è una scusa ma bisogna ricordarsi quello che c’era”.

Manfredi ha poi concluso: “Problema anche di lucidità nelle nostre scelte? Se guardiamo la classifica le devo purtroppo dare ragione, abbiamo commesso diversi errori, dobbiamo come priorità mettere a disposizione dell’area tecnica le risorse giuste. Un messaggio ai tifosi impauriti per la Serie C? Intanto un punto di chiaramento, quella della mia precedente conferenza non era una mia frase sulla Serie C, ma una risposta ad un giornalista che ha fatto questa domanda facendo riferimento ad una serie minore. È evidente che custodiamo i valori di un club che sono molto lontani da quella categoria, ma dobbiamo allontanare questa paura per una categoria alla quale non siamo nemmeno abituati come idea”.