Milan, la probabile formazione per la Juventus

La probabile formazione del Milan scelta da Sergio Conceiçao per la sfida contro la Juventus di Thiago Motta

Dopo aver battuto il Como in rimonta, il Milan di Sergio Conceiçao è atteso da un’altra trasferta, questa volta all’Allianz Stadium di Torino.

Sabato alle ore 18, i rossoneri sfideranno la Juventus di Thiago Motta a pochi giorni di distanza dalla vittoria nella semifinale della Supercoppa Italiana. In caso di vittoria, il Milan agguanterebbe proprio i bianconeri in classifica.

Sergio Conceiçao, però, deve fare i conti con gli indisponibili. Non ci sarà l’ex Alvaro Morata, che dovrà scontare un turno di squalifica. La speranza è recuperare Cristian Pulisic almeno per la panchina, ma sarà necessario l’allenamento di venerdì. Out anche Malick Thiaw per infortunio.

Intanto, l’allenatore portoghese confermerà il 4-3-3 ma ci sono diversi ballottaggi e nodi da sciogliere.

La probabile formazione

Il Milan confermerà il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Mike Maignan. In mezzo alla difesa mancherà Thiaw, quindi toccherà alla coppia composta da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Sulle corsie saranno confermati Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo le certezze sono Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, mentre Yunus Musah è in vantaggio su Ismael Bennacer per completare il reparto. In attacco, invece, non ci sarà Morata. Al suo posto Tammy Abraham è in vantaggio su Francesco Camarda. A destra spazio ad Alex Jimenez, mentre a sinistra toccherà a Rafael Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana, Musah; Jimenez, Abraham, Rafael Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Dove vedere Juventus-Milan in tv e in streaming

La sfida tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sergio Conceiçao si svolgerà sabato 18 gennaio e il fischio d’inizio sarà alla ore 18. La sfida sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di Dazn. Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire la sfida su “Zona Dazn” al canale 214 dell’emittente satellitare, previo abbonamento supplementare.