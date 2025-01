Le possibili scelte di Antonio Conte in vista del match valido per la 21esima giornata di Serie A, contro l’Atalanta

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo il successo interno contro il Verona per 2-0.

Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 20.45 di sabato 18 gennaio, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre, attualmente, sono separate da quattro punti. Il Napoli, attuale capolista, in caso di successo potrebbe allungare sulle inseguitrici.

Ecco le possibili scelte dell’allenatore del club azzurro.

--> -->

Napoli, la probabile formazione contro l’Atalanta

Antonio Conte si affida al 4-3-3. Tra i pali ci sarà Meret, supportato da una linea a 4 formata dalla coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. Ai lati spazio a Di Lorenzo (sulla destra) e Olivera. Centrocampo a 3 occupato da Anguissa, Lobotka e McTominay. Tridente composto da Politano, Neres e la punta Lukaku.

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita fra Atalanta e Napoli sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.