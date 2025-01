Milan, la probabile formazione contro il Girona

La probabile formazione del Milan di Conceicao per la sfida di Champions League contro la formazione spagnola del Girona

Il Milan di Sergio Conceicao scende in campo per la settima giornata della prima fase della UEFA Champions League.

L’avversario è il Girona, squadra spagnola protagonista di un ottimo campionato nella scorsa stagione in Liga.

In Champions League il Girona ha totalizzato 3 punti in 6 partite grazie al successo per 2-0 contro lo Slovan Bratislava.

Di seguito le probabili scelte di Sergio Conceicao in vista del match della UEFA Champions League.

--> -->

Milan, la probabile formazione per il Girona

Dovrebbero essere diverse le novità dal primo minuto in casa rossonera. Conceicao dovrebbe riproporre Maignan tra i pali, una linea a 4 formata da Emerson Royal e Theo Hernandez come terzini, mentre i centrali saranno Gabbia e Pavlovic, attorno al quale ci sono diverse voci di mercato. A metà campo Fofana e Bennacer dovrebbero formare il duo. Davanti i tre alle spalle di Alvaro Morata dovrebbero essere Musah, Reijnders e Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

Milan-Girona, dove vederla in tv

La sfida tra Milan e Girona, valida per la settima giornata della prima fase della UEFA Champions League, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza mercoledì 22 gennaio,

Il match tra i rossoneri e la squadra spagnola sarà visibile su Amazon Prime Video.