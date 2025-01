Napoli, passi avanti per Garnacho: sarebbe il secondo acquisto più costoso della storia del club

Si riduce la distanza tra il Napoli e il Manchester United per Garnacho: sarebbe il secondo tra gli acquisti più costosi della storia del club.

Negli ultimi vent’anni, sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha realizzato investimenti significativi per rafforzare la squadra, puntando su giocatori di talento e di livello internazionale.

Ora, con la cessione di Kvicha Kvaratskhelia, la squadra azzurra dovrà necessariamente trovare un sostituto: il primo nome in lista è quello di Alejandro Garnacho, classe 2004 di proprietà del Manchester United.

Al momento la trattativa è in corso, con 10 milioni di euro di differenza tra la richiesta dei Red Devils e l’offerta del Napoli.

Con la presidenza De Laurentiis gli investimenti non sono mancati: Garnacho, se dovesse arrivare, sarebbe il secondo investimento più costoso della storia del club.

I 5 acquisti più costosi della storia del Napoli

Victor Osimhen rappresenta l’investimento più importante. L’attaccante nigeriano è stato acquistato dal Lille nell’estate del 2020 per una cifra record di 70 milioni di euro. La sua velocità, la capacità realizzativa e l’atletismo lo hanno reso un pilastro dell’attacco azzurro, contribuendo in maniera decisiva ai successi recenti della squadra.

Nel 2019, il Napoli ha aggiunto un’altra stella alla rosa, ingaggiando Hirving Lozano dal PSV Eindhoven per 42 milioni di euro. L’esterno offensivo messicano ha portato velocità, dribbling e imprevedibilità al reparto avanzato, offrendo soluzioni cruciali nelle competizioni nazionali e internazionali.

Un altro acquisto storico è stato quello di Gonzalo Higuaín. Nel 2013, il Napoli ha prelevato l’attaccante argentino dal Real Madrid per 39 milioni di euro. Durante la sua permanenza, Higuaín ha vissuto stagioni prolifiche, diventando il capocannoniere della Serie A e stabilendo il record di gol in una singola stagione del campionato.

Sempre nel 2019, il Napoli ha rinforzato il reparto difensivo con l’arrivo di Kostas Manolas dalla Roma, per un costo di 36 milioni di euro. Il difensore greco ha portato solidità ed esperienza alla retroguardia, diventando un punto di riferimento per la squadra.

Infine, nell’estate del 2024, il club ha investito 35 milioni di euro per acquistare Alessandro Buongiorno dal Torino. Il giovane difensore italiano è stato scelto per rinforzare ulteriormente la difesa azzurra e rappresentare un’opzione di qualità per il futuro.

Gli acquisti a stagione in corso: Garnacho sarebbe in cima alla lista

Se si vanno a guardare solamente gli acquisti fatti nel mercato di gennaio dal Napoli, Garnacho si piazzerebbe in cima alla lista di gran lunga. Al momento, è Stanislav Lobotka l’investimento più grande di De Laurentiis nel mercato di riparazione, con 23 milioni di euro.

Dietro di lui i 18 milioni a testa per Cyril Ngonge e Leonardo Pavoletti, poi i 16.6 per Andrea Petagna e i 14.2 investiti per Amir Rrahmani.