Sogno Champions League da (ri)conquistare: il Bologna ci prova

Il Bologna batte il Borussia Dortmund e conquista la prima vittoria in UEFA Champions League, ma è arrivata anche l’eliminazione

“Anche se siamo eliminati per me è un sogno che si avvera. Sono felice per i ragazzi, per come l’hanno preparate e per come lavorano, adesso dobbiamo continuare a crescere”. Una vittoria cercata e finalmente arrivata per il Bologna, che saluta la UEFA Champions League battendo una finalista della scorsa edizione.

L’uno-due di Thijs Dallinga e Samuel Iling Junior fa esplodere la festa al Dall’Ara, con i tifosi rossoblù quasi increduli. Il cammino in Europa ha comunque dato emozioni importanti, una novità assoluta vivere queste notti.

Ma ora a Bologna ci hanno preso gusto. E, del resto, a Bologna i palati sono fini. Toccherà a Vincenzo Italiano scrivere un’altra pagina di storia adesso.

Il quarto posto è distante sei punti e i rossoblù sognano la grande rimonta, anche spinti dall’entusiasmo travolgente dei tifosi.

Il Bologna sogna (di nuovo) la Champions League

Martedì sera il Dall’Ara ha salutato la Champions League, ma il cammino europeo si chiuderà tra sette giorni contro lo Sporting CP in Portogallo. L’appetito, si sa, vien mangiando e a Bologna ora sognano. Dopo un avvio con qualche difficoltà di troppo, la squadra di Vincenzo Italiano ha ingranato. Risalita in classifica e ora quarto posto a portata di mano. Sei punti da recuperare, ma i rossoblù battaglieranno contro Lazio, Juventus, Milan e Fiorentina fino alla fine.

Cambiano i protagonisti, ma la voglia di riscrivere la storia è la stessa. Motta e Zirkzee sono il (piacevole) passato, ora toccherà a Italiano e Castro prendere la penna e aggiornare i libri di storia. “È come se oggi avessimo vinto un quarto o una semifinale”, ha sottolineato l’ex Fiorentina. Un sogno sì, ma da conquistare. Del resto, chi è imparato a sognare non smette di farlo tanto facilmente.