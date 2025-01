Il Borussia Dortmund ha deciso di esonerare Nuri Sahin dopo la sconfitta contro il Bologna in UEFA Champions League

Il Bologna ha trovato la prima vittoria in UEFA Champions League, rimontando il Borussia Dortmund al Dall’Ara. I rossoblù, però, sono stati eliminati (Clicca qui per i verdetti).

La partita del Dall’Ara, però, è stata importante anche in casa Borussia Dortmund. La società tedesca ha deciso di esonerare Nuri Sahin.

La decisione è stata comunicata a squadra e allenatore al termine della partita. L’allenatore paga un cammino negativo in Bundesliga: dopo 18 partite, il Borussia Dortmund è decimo a 25 punti.

Situazione leggermente migliore in UEFA Champions League: grazie al tredicesimo posto, i tedeschi sono ormai certi di partecipare ai playoff per accedere agli ottavi di finale.

Borussia Dortmund, Sahin esonerato

In seguito alla decisione presa, è arrivato anche il comunicato ufficiale del Borussia Dortmund. Ecco la nota: “Borussia Dortmund e Nuri Sahin ora si separano. Il BVB ha esonerato il suo allenatore dopo la deludente sconfitta per 1-2 in UEFA Champions League martedì sera in casa dell’FC Bologna”.