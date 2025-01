La Champions League è ormai entrata nel vivo, e più giornate passano e maggiore è l’imprevedibilità.

Mai come quest’anno, grazie al nuovo format, si è assistito a delle clamorose sorprese, e da qui alla fine ce ne saranno ancora delle belle.

Alcune big rischiano di essere eliminate già alla prima fase, mentre altre dovranno giocare i playoff per qualificarsi alla fase finale.

E a proposito di playoff, è bene fare una proiezione di quello che è attualmente il tabellone.

Gli accoppiamenti

Una delle tante novità di quest’anno è che, una volta terminata la prima fase, non ci sarà il consueto sorteggio che mette insieme teste di serie e squadre di “seconda fascia”. Come detto, le prime 8 classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre i club tra il 9° e il 24° posto dovranno passare per i playoff.

Il tabellone dei playoff è al 50% già deciso con degli accoppiamenti predefiniti dalla UEFA che abbina due coppie di squadre (es. 9ª e 10ª andranno nella stessa urna con 23ª e 24ª, 11ª e 12ª contro 21ª e 22ª e così via). Al termine della League Phase verrà effettuato un sorteggio ristretto che stabilirà quale dei due club facente parte di una coppia affronterà il corrispettivo rivale presente nella stessa urna. Ma andiamo nel concreto.

Il tabellone provvisorio

9ª/10ª vs 23ª/24ª – Brest o Monaco vs Celtic o Manchester City;



11ª/12ª vs 21ª/22ª – Lille o Bayern Monaco vs Stoccardo o Real Madrid;



13ª/14ª vs 19ª/20ª – Borussia Dortmund o Juventus vs Sporting CP o Feyenoord;



15ª/16ª vs 17ª/18ª – Milan o PSV vs Bruges o Benfica.



Analizzando la classifica provvisoria, sono questi dunque gli attuali accoppiamenti. La sensazione, però, è che da qui alla fine della prima fase ci saranno tantissimi stravolgimenti.