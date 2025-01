Gol annullato al PSG per pochi millimetri: decisivo il fuorigioco di Nuno Mendes

Il PSG passa in vantaggio nella super sfida di Champions League al Manchester City, ma il boato del Parco Dei Principi viene soffocato dopo pochi minuti.

Il gol dell’1-0 di Hakimi, infatti, è stato annullato dall’intervento del Var per fuorigioco.

Decisiva è stata una posizione irregolare di Nuno Mendes, che si è involato sulla fascia mettendo in mezzo il pallone che ha portato al gol dell’ex Inter.

Dopo l’intervento del Var però il gol è stato annullato. Come mostrato in diretta con le immagini, il portoghese era avanti rispetto alla linea di Akanji, ultimo uomo del City, anche se solo col ginocchio.

Sfortuna PSG: pochi millimetri illudono il Parco Dei Principi

Nel giro di pochi minuti è cambiato tutto per la squadra di Paris Saint-Germain, che sono passati da un possibile vantaggio per 1-0 al 2-0 ospite a inizio secondo tempo. Il gol di Hakimi a fine prima frazione aveva illuso la squadra di Luis Enrique, ma il ginocchio di Nuno Mendes in fuorigioco è costato il vantaggio.

Vantaggio che è arrivato pochi minuti dopo il ritorno in campo, sì, ma per il Manchester City. Al 50′ è stato Grealish a firmare l’1-0 per la squadra di Guardiola, mentre solo 3 minuti dopo è arrivato il raddoppio di Haaland. Una partita che rischia di condannare i parigini all’eliminazione dalla Champions.