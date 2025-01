Lo United abbassa le pretese per Garnacho: la distanza col Napoli si riduce

Distanza assottigliata tra le parti: il club inglese si è presentato con la predisposizione di venire incontro alle esigenze del Napoli

Incontro doveva esserci. E incontro è stato. La trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Garnacho entra definitivamente nel vivo.

I due club si sono incontrati oggi, martedì 21 gennaio, alle ore 12:00 per il talento argentino, classe 2004. I Red Devils hanno abbassato le pretese: sono scesi dai 75 milioni iniziali a circa 65 (che siano anche 55+10 di bonus o 60+5).

Nonostante il Napoli, ad ora, sia fermo intorno ai 50-55 milioni di euro la distanza tra le parti si è assottigliata. La sensazione è che l’operazione possa chiudersi qualora il club azzurro raggiungerà i 60 milioni.

Chiaramente, per questo investimento, serve il via libera del presidente De Laurentiis: l’incontro odierno, però, ha permesso al Napoli di avvicinarsi a Garnacho.

Il Manchester United, infatti, si è presentato con la predisposizione di venire incontro alle richieste del club italiano. Come detto, però, attualmente non si scende sotto i 65 milioni di euro.

Garnacho-Napoli, le ultime

Il Napoli fa sul serio per Alejandro Garnacho. Il classe 2004, come detto già da diversi giorni, è il primo nome per il post Kvaratskhelia. Nella giornata di martedì 21 gennaio, il club azzurro ha incontrato il Manchester United – in Italia anche per trattare Dorgu, altro obiettivo del Napoli – per capire i presupposti dell’operazione.

L’argentino, intanto, ha segnato tre gol e fornito un assist in 21 partite di Premier League.

“Facciamo come si deve o si resta così”: le parole di Conte sul post Kvara

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Antonio Conte aveva parlato così a Sky Sport in merito al possibile sostituto di Kvaratskhelia: “Lascio al club la decisione, non entro nel merito. È inevitabile che se dovessero chiedermi un parere dirò il mio pensiero. Non si parla di giocatori di prospettiva, se le cose vengono fatte vanno fatte bene, altrimenti rimango con i ragazzi che ho“.

Sono ore calde, quindi, per il mercato del Napoli e per quello che sarà il futuro di Garnacho.