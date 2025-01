Manchester United, incontro con il Lecce per Dorgu: i dettagli

Gli intermediari e un dirigente del Manchester United hanno incontrato la dirigenza del Lecce a Milano.

Il calciomercato entra nel vivo e Patrick Dorgu, giovane talento del Lecce, è al centro di una trattativa che potrebbe portarlo in Premier League.

Gli intermediari dell’operazione, Leon Angel e Frank Trimboli, dell’agenzia CAA Base, e Matt Hargreaves, Director of Football Negotiations del Manchester United, sono a Milano e hanno incontrato nel pomeriggio la dirigenza del Lecce, rappresentata dal direttore Pantaleo Corvino e dal presidente Saverio Sticchi Damiani.

Il giocatore danese, classe 2004, si è messo in luce in Serie A per le ottime prestazioni e la capacità di spingere sulla fascia, attirando l’attenzione di club europei di primo piano.

Il Manchester United è uno di questi e ha preso informazioni concrete su Dorgu, considerato un profilo ideale come esterno sinistro nel 3-4-2-1 di Amorim.

Dorgu-Man United: i dettagli

L’offerta del Manchester United per il laterale del Lecce per ora non va oltre i 30 milioni più 5 di bonus. Il club, per ora, non accetta la richiesta e aspetta un’offerta più alta.