Le dichiarazioni del dirigente bianconero prima della partita con il Club Brugge

Prima della gara di Champions League contro il Club Brugge, valida per la settima giornata, Cristiano Giuntoli ha parlato del mercato della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Giuntoli ha iniziato l’intervista così: “Manca poco alla fine è quindi ci sta essere un po’ indaffarati. Siamo contenti di essere qua e vogliamo continuare a fare bene in Champions. Siamo molto contenti dell’ultima prestazione e andiamo avanti con fiducia“.

Sull’annuncio di Kolo Muani: “Credo che arriverà a breve, stanno facendo gli ultimi documenti. Domani forse, ma dovremmo esserci“,

Sugli obiettivi: “Noi siamo convinti di tornare competitivi a breve. Abbiamo cominciato un percorso quest’anno e abbiamo cambiato tanti calciatori, ma vogliamo tornare competitivi a breve. L’obiettivo della Juventus è sempre fare il massimo“.

Le parole di Giuntoli sul mercato

Sul mercato invernale: “Gennaio è un mercato particolare e molte volte non si riesce ad arrivare dove si vorrebbe. Sicuramente prenderemo dei ragazzi interessanti che ci daranno una mano, poi le qualità le mostreranno strada facendo“.

Sulle uscite: “Noi non vogliamo fare mercato in uscita. Vogliamo implementare la rosa con qualche calciatore in entrata e non cedere nessuno. Questa è la nostra volontà e rimane tale“.