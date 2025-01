Milan-Girona, Conceiçao: “Siamo in emergenza, abbiamo bisogno di tutti”

Dopo aver perso contro la Juventus, il Milan di Sergio Conceiçao cerca il riscatto in UEFA Champions League contro il Girona

I rossoneri tornano in campo a San Siro per mettersi alle spalle la brutta sconfitta dell’Allianz Stadium dell’ultimo turno di campionato.

Mercoledì 22 gennaio, il Milan di Sergio Conceiçao scenderà in campo nella settima giornata di UEFA Champions League contro il Girona.

I rossoneri hanno 12 punti in classifica e cercano di entrare tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi ed evitare i playoff.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa.

Milan-Girona, le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa

L’allenatore del Milan ha iniziato dicendo: “Penso che le partite sono tutte diverse, stare nella miglior competizione al mondo è motivazione altissima. Cerchiamo di mettere il Milan in una posizione avanzata e in ordine con la storia di questo club”. Sulla squadra: “I ragazzi sono focalizzati sulla preparazione, dopo la Juve devo trovare per loro l’atteggiamento giusto. Sono sempre motivati per fare la prestazione giusta”. Sul rendimento degli attaccanti: “E’ un processo collettivo, ho avuto squadre in cui i giocatori offensivi non facevano tanti gol”. Sul percorso: “Ho il sogno di arrivare il più lontano possibile”.

Conceiçao ha continuato dichiarando: “Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, lo sappiamo. In carriera mi sono capitate situazioni peggiori di queste, ma va ricordato che ci sono anche gli avversari, fa parte del gioco. La base, però, non deve essere negoziabile. Quello che è più bello o meno bello alla fine è il risultato. Sulla rosa a disposizione: “Io voglio che i tifosi appoggino tutta la squadra, devono essere il primo giocatore del Milan perché senza di loro non esisterebbe il club, siamo in emergenza per un motivo o per un altro e abbiamo bisogno di tutti”. Sulle assenze: “Pulisic rimane con noi e vediamo, non voglio rischiare. Walker? Domani è la cosa più importante. Pavlovic si sta allenando benissimo”.

Milan, le parole di Yunus Musah

In conferenza stampa dopo l’allenatore portoghese è intervenuto anche Yunus Musah. Il centrocampista rossonero ha iniziato parlando del Girona: “Hanno giocatori con qualità, dovremo essere solidi. Stiamo lavorando sodo sul campo per cercare di fare al massimo tutti i 90′ di una partita. Da quando è arrivato il mister ci da tanta motivazione e fiducia nel poter fare grandi cose”.

Sul significato della UEFA Champions League: “I miei amici in MLS ci guardano, siamo fortunati perché tutti sogniamo di giocarla. Quando ero a Valencia sognavo di giocarla, ecco perché sono venuto qui”.