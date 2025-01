Inter, la probabile formazione contro lo Sparta Praga

Le probabili formazione dell’Inter scelta da Simone Inzaghi in vista del match di Champions League contro lo Sparta Praga

Dopo aver battuto l’Empoli in campionato, l’Inter si prepara a tornare in campo per la settima giornata della prima fase di Champions League.

L’avversario dei nerazzurri di Simone Inzaghi sarà lo Sparta Praga. I nerazzurri occupano il settimo posto in classifica e cercano gli ultimi punti validi per chiudere tra le prime otto e accedere direttamente agli ottavi di finale.

La squadra ceca, invece, si trova a quota 4 punti dopo 6 giornate.

La sfida tra lo Sparta Praga e l’Inter si giocherà mercoledì 22 gennaio all’Epet Arena di Praga e il fischio d’inizio sarà alle ore 21. Ecco, di seguito, le possibili scelte di Simone Inzaghi.

Inter, le probabili scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck, oltre a quella di Correa, che non è presente nella lista Champions. Anche Francesco Acerbi non è stato convocato. L’Inter scenderà in campo con il classico 3-5-2. In porta ci sarà Yann Sommer, mentre la linea difensiva sarà composta da Benjamin Pavard, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. In regia confermato Kristjan Asllani, che sarà affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Sulle corsie saranno confermati Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. In attacco, invece, torna Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Sparta Praga-Inter, dove vederla in tv

La partita tra Sparta Praga e Inter, valida per la settima giornata della prima fase della Champions League, ha il fischio d’inizio in programma alle ore 21.

Sarà possibile seguire il match sul canale 252 di Sky Sport o in streaming sarà visibile su NOW TV e Sky Go.