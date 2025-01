Il centrocampista Radja Nainggolan ha firmato con il Lokeren-Temse, club della seconda divisione belga: è ufficiale

Nuova avventura nel calcio per Radja Nainggolan: il centrocampista ex Roma e Inter ha infatti firmato per il K.S.C. Lokeren – Temse, club della seconda divisione belga.

Dopo l’avventura nel campionato indonesiano, il belga ha dunque deciso di ripartire dal suo Paese natale.

Club che attualmente occupa l’undicesima posizione in campionato e che, grazie a Nainggolan, cercherà di risalire le posizioni della classifica.

Intanto, il club belga ha presentato il giocatore ex Cagliari (tra le altre) sui propri canali ufficiali, spiegando che si sta lavorando per farlo giocare già dalla prossima partita contro il Lierse SK in programma venerdì 24 gennaio.

K.S.C. Lokeren-Temse, il comunicato su Nainggolan

Queste le parole usate dalla formazione belga per presentare il loro nuovo acquisto: “Con 367 partite in Serie A (Roma, Inter, Cagliari), 30 presenze con la Nazionale e un periodo all’Anversa FC, Radja porta tanta esperienza e classe“.

E aggiunge: “Il giocatore si sta già allenando con la selezione e il club sta lavorando per renderlo idoneo a giocare contro il Lierse SK venerdì. Con questo trasferimento lo Sporting vuole rafforzare le proprie forze in vista della seconda parte della competizione“.