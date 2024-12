Brutte notizie per Thiago Motta e la Juventus che non avranno a disposizione Locatelli per il derby contro il Torino dopo l’ammonizione

Arrivano brutte notizie dalla gara tra Juventus e Fiorentina per Thiago Motta e i suoi. Questo perché Locatelli, unico diffidato tra i bianconeri, è stato ammonito al 77′ minuto.

Un cartellino pesante per il calciatore italiano, che secondo quanto riportato da Sky Sport salterà così non la gara di Supercoppa contro il Milan, bensì il derby contro il Torino in programma per sabato 11 gennaio 2025.

Partita che si è poi conclusa con il risultato di 2-2 grazie alla doppietta siglata da Thuram e alle reti di Kean e Sottil. Ennessimo pareggio per la Juventus, che resta così ferma al sesto posto in classifica a pari punti proprio con i viola.

Terzo 2-2 consecutivo in casa per i bianconeri, che per la prossima gara di campionato contro il Torino dovranno anche fare a meno di Manuel Locatelli a centrocampo.

Juventus, ammonizione per Locatelli: cosa dice il regolamento

Secondo quanto si legge dal regolamento della Supercoppa Italiana, con le semifinali in programma per il 2 e 3 gennaio, “un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa”.

Per questo motivo Locatelli non salterà la semifinale contro il Milan del 2 gennaio, bensì la gara di campionato contro il Torino dell’11 gennaio.

Le scelte della Juventus

La Juventus viene da un periodo di emergenza rientrato per ciò che riguarda gli infortuni. In attacco è tornato Nico Gonzalez mentre in difesa sono recuperati Cambiaso e Danilo, al centro di numerose voci di mercato.

Per quanto riguarda il centrocampo, sia Koopmeiners che Douglas Luiz sono stati recuperati. Thiago Motta potrà dunque contare su tante scelte, compresi Fagioli, Thuram e anche McKennie adattato sulla mediana.