Fiorentina, Palladino: “Fiero dei miei ragazzi, dedico il pareggio anche a Bove”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, nella consueta intervista post partita contro la Juventus

Secondo big match di giornata quello tra la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina di Palladino, dopo quello giocato sabato sera tra la Lazio e l’Atalanta.

I bianconeri erano alla ricerca dei tre punti per continuare a lottare per le prime posizioni in classifica e dare continuità alla vittoria contro il Monza.

I viola, invece, volevano la vittoria per riprendere il passo delle altre in lotta per l’Europa e per superare la sconfitta contro l’Udinese.

Nessun vincitore però, in una gara con tanto spettacolo terminata 2-2. Nell’intervista post partita Palladino ha commentato la prova della sua Fiorentina contro la Juventus.

Fiorentina, l’intervista post partita di Palladino

“Abbiamo fatto una grande prestazione, sono fiero dei ragazzi. Mi è piaciuto lo spirito e questo pareggio è per i tifosi che non c’erano e per Edoardo Bove“, ha esorido l’allenatore.

Che ha poi continuato dicendo: “È un pareggio che pesa tanto perché siamo andati sotto due volte. Non era facile in questo stadio. L’abbiamo preparata bene anche se giocando ogni 3 giorni non è facile“.

“Kean ha grande voglia”: le parole di Palladino

Sull’ex di giornata Moise Kean, che ha trovato anche il primo dei due gol segnati dalla Fiorentina, Palladino ha detto: “È arrivato in ritiro con grande voglia. È stato il primo che ho chiamato quest’estate. Gli ho dato affetto e fiducia e per me può ancora crescere tanto“.

In chiusura: “Ci siamo sbloccati solo dopo i gol subiti e questo è da migliorare, non possiamo sempre subire per poi reagire. Le due partenze di tempo ci siamo trovati in ritardo e bisogna fare meglio. Ma sono comunque contento della prestazione di tutti“.