Cori razzisiti verso Vlahovic in Juventus-Fiorentina: verrà applicato il codice di gradimento

La Juventus prenderà provvedimenti contro i tifosi del settore ospiti che si sono resi protagonisti dei cori razzisti contro Vlahovic

Dopo il brutto episodio accaduto nel corso della gara tra Juventus e Fiorentina, che aveva portato alla sospensione della gara a causa dei cori razzisti indirizzati contro Dusan Vlahovic, la società bianconera ha fatto sapere che prenderà provvedimenti.

Voci che si erano alzate al 5′ minuto di gioco, che avevano poi portato il direttore di gara a interrompere il gioco. Lo stesso speaker dello Stadium aveva poi invitato i tifosi a cessare tali comportamenti prima della ripresa della gara.

La Juventus ha fatto sapere che verranno immediatamente acquisite dalle autorità le immagini per chi si è reso protagonista di tali cori.

Per questi, i bianconeri applicheranno il codice di gradimento, ovvero la regolamentazione della cessazione sui titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Juventus-Fiorentina, cori razzisti verso Vlahovic

A seguito dello spiacevole episodio, la Juventus ha iniziato a muoversi per prendere i giusti provvedimenti. Secondo tale codice, i tifosi che verranno identificati non potranno più accedere alla vendita dei biglietti per le gare.

Un provvedimento che vuole cercare di “rendere lo stadio un luogo sicuro e accogliente“, come scritto in un documento ufficiale dalla società bianconera qualche mese fa sui propri canali.

Com’è andata Juventus-Fiorentina

La partita dell’Allianz Stadium, nonostante l’interruzione, è stata poi ripresa con l’approvazione dello stesso Vlahovic. Gara che si è poi conclusa con il risultato di 2-2, che ha portato le squadre a mentenere la stessa posizione in classifica con 32 punti.

Per la Juventus si è trattato del terzo 2-2 casalingo di fila in campionato, oltre a essere l’ennessimo pareggio in Serie A per la squadra di Thiago Motta. Bianconeri che comunque restano l’unica squadra imbattuta nel nostro campionato.